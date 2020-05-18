В Новошахтинске пропал без вести 58-летний мужчина

Пропавшего без вести 58-летнего мужчину разыскивают в Новошахтинске. Алексея Альшанского ищут уже в течение недели. Он пропал 14 мая. В этот день дончанин вышел из дома на улице Луговой. Когда родные не смогли его самостоятельно разыскать, они обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».Рост Алексея — 185 сантиметров, телосложение худощавое. У него русые волосы, один глаз зелёный, второй каре-зелёный.Мужчина одет в тёмный свитер, клетчатую утеплённую кофту на меху, тёмные штаны, на ногах — шлёпки.Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи. Может находиться в любом районе.Если вы знаете, где находится Алексей Альшанский, позвоните по номерам: 8-800-700-54-55 или 112.