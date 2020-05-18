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В Новошахтинске пропал без вести 58-летний мужчина

В Новошахтинске пропал без вести 58-летний мужчина
Пропавшего без вести 58-летнего мужчину разыскивают в Новошахтинске. Алексея Альшанского ищут уже в течение недели. Он пропал 14 мая. В этот день дончанин вышел из дома на улице Луговой. Когда родные не смогли его самостоятельно разыскать, они обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

Рост Алексея — 185 сантиметров, телосложение худощавое. У него русые волосы, один глаз зелёный, второй каре-зелёный.

Мужчина одет в тёмный свитер, клетчатую утеплённую кофту на меху, тёмные штаны, на ногах — шлёпки.

Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи. Может находиться в любом районе.

Если вы знаете, где находится Алексей Альшанский, позвоните по номерам: 8-800-700-54-55 или 112.

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