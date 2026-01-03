Новости
В Чертковском районе Ростовской области после атаки БПЛА в домах выбило стекла

В Чертковском районе Ростовской области после атаки БПЛА в домах выбило стекла. Происшествие случилось минувшей ночью.

По данным губернатора Юрия Слюсаря, в слободе Семено-Камышенской в нескольких частных домах разбились стёкла, а на одной из опор электропередачи повреждены провода. Электроснабжение удалось быстро восстановить.

- Предварительно, пострадавших нет, - добавил глава региона.

Всего ПВО сработала в четырех муниципалитетах.
