В Чертковском районе Ростовской области после атаки БПЛА в домах выбило стекла
В Чертковском районе Ростовской области после атаки БПЛА в домах выбило стекла. Происшествие случилось минувшей ночью.
По данным губернатора Юрия Слюсаря, в слободе Семено-Камышенской в нескольких частных домах разбились стёкла, а на одной из опор электропередачи повреждены провода. Электроснабжение удалось быстро восстановить.
- Предварительно, пострадавших нет, - добавил глава региона.
Всего ПВО сработала в четырех муниципалитетах.