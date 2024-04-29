В Новошахтинске мужчина зарезал продавщицу в магазине

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В Ростовской области мужчина жестоко расправился со своей знакомой. Трагедия произошла 26 апреля в городе Новошахтинске.Женщина трудилась в одном из магазинов. В тот день горожанин заявился к ней на работу. Между знакомыми началась ссора. Когда словесная перепалка надоела мужчине, он достал нож и несколько раз ударил им продавщицу.Очевидцы тут же вызвали медиков и полицейских. Раненую доставили в больницу, но не смогли спасти. Женщина скончалась в стенах медучреждения.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, полиция задержала подозреваемого. В отношении 41-летнего горожанина возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На время расследования он заключен под стражу.