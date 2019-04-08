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В донской столице мужчина проткнул живот, упав на металлический прут

В донской столице мужчина проткнул живот, упав на металлический прут
В донской столице мужчина проткнул живот, упав на металлический прут. Инцидент произошел 9 апреля на улице Тимошенко, сообщает DonDay.ru.

В районе дома № 20 56-летний Сергей Д. оступился и упал прямо на торчащий металлический штырь. В результате прут буквально проткнул живот мужчине. Испугавшиеся прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь.

Прибывшие медики сняли ростовчанина со штыря. Затем пострадавшего с рваной раной брюшной передней стенки доставили в больницу.

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