В донской столице мужчина проткнул живот, упав на металлический прут
В донской столице мужчина проткнул живот, упав на металлический прут. Инцидент произошел 9 апреля на улице Тимошенко, сообщает DonDay.ru.
В районе дома № 20 56-летний Сергей Д. оступился и упал прямо на торчащий металлический штырь. В результате прут буквально проткнул живот мужчине. Испугавшиеся прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь.
Прибывшие медики сняли ростовчанина со штыря. Затем пострадавшего с рваной раной брюшной передней стенки доставили в больницу.