В Новочеркасске женщина на «Мерседесе» сбила пенсионерку

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске пожилая женщина попала под колеса автомобиля. ДТП случилось 19 декабря около 09:30.По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем «Мерседес Бенц — ML350@» ехала по улице Красный Спуск со стороны площади Ермака. На перекрестке с улицей Александровской на проезжую часть вышла пенсионерка. Бабушка переходила дорогу по «зебре».Женщина-водитель не успела вовремя притормозить и сбила пожилого пешехода. По информации УГИБДД по Ростовской области, 86-летняя бабушка получила травмы. Ее доставили в больницу.