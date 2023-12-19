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В Новочеркасске женщина на «Мерседесе» сбила пенсионерку

В Новочеркасске женщина на «Мерседесе» сбила пенсионерку
В Новочеркасске пожилая женщина попала под колеса автомобиля. ДТП случилось 19 декабря около 09:30.

По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем «Мерседес Бенц — ML350@» ехала по улице Красный Спуск со стороны площади Ермака. На перекрестке с улицей Александровской на проезжую часть вышла пенсионерка. Бабушка переходила дорогу по «зебре».

Женщина-водитель не успела вовремя притормозить и сбила пожилого пешехода. По информации УГИБДД по Ростовской области, 86-летняя бабушка получила травмы. Ее доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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