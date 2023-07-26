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В Азове пенсионерка попала под колеса «Рено»

В Азове пенсионерка попала под колеса «Рено»
В Азове женщина-водитель легковушки сбила пенсионерку. ДТП случилось 26 июля около 9:30.

По предварительной информации, 59-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро» ехал по улице Измайлова. В районе дома №56 она поворачивала налево, когда на проезжую часть вышел пешеход. Пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Женщина-водитель не успела остановиться. Легковушка на скорости сбила пешехода.

- В результате ДТП 68-летняя женщина получила травмы, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшую доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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