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В Новочеркасске в ДТП пострадали водитель и пассажирка

В Новочеркасске в ДТП пострадали водитель и пассажирка
В Новочеркасске в столкновении иномарки и отечественной легковушки пострадали два человека.

Авария произошла вечером 13 сентября на Харьковском шоссе. По предварительным данным, водитель «Мицубиси Лансер», поворачивая направо, не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2114. Мужчина, управлявший «четырнадцатой», не успел резко остановиться и ударил иномарку в правый бок.

В результате аварии пострадали водитель «Муцубиси» и его пассажирка, пишет DonDay Новочеркасск. Женщину госпитализировали на скорой, мужчине медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Пассажиры и водитель ВАЗ-2114 от медицинской помощи отказались.

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