В Новочеркасске в ДТП пострадали водитель и пассажирка



В Новочеркасске в столкновении иномарки и отечественной легковушки пострадали два человека.



Авария произошла вечером 13 сентября на Харьковском шоссе. По предварительным данным, водитель «Мицубиси Лансер», поворачивая направо, не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2114. Мужчина, управлявший «четырнадцатой», не успел резко остановиться и ударил иномарку в правый бок.



В результате аварии пострадали водитель «Муцубиси» и его пассажирка, пишет DonDay Новочеркасск. Женщину госпитализировали на скорой, мужчине медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.



Пассажиры и водитель ВАЗ-2114 от медицинской помощи отказались.