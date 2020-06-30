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Крупный пожар в здании бывшей фабрики в центре Ростова ликвидирован

Крупный пожар в здании бывшей фабрики в центре Ростова ликвидирован
В Ростове ликвидировали крупный пожар в заброшенном здании фабрики в районе железнодорожного вокзала.

Возгорание в одноэтажном здании на Большой Садовой началось около 20 часов 2 июля. Пламя распространилось на площадь 150 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. К половине десятого вечера спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Полностью возгорание было ликвидировано в 21:40.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина пожара устанавливается.

В тушении были задействованы 65 спасателей и 16 единиц техники.

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