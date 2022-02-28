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В Новочеркасске пассажирский автобус впечатал иномарку в дерево

В Новочеркасске пассажирский автобус впечатал иномарку в дерево
В Новочеркасске водитель пассажирского автобуса устроил ДТП с иномаркой. Авария произошла утром 2 марта в районе дома № 2/1 на улице Привокзальной.

По предварительной информации, 27-летний шофер «ПАЗ-3203» выполнял маршрут № 12 ж/д вокзал - микрорайон Октябрьский. Около 10:30 автомобилист направлялся к улице Трамвайной. В какой-то момент парень не справился с управлением и на скорости врезался в припаркованную «Тойоту Короллу». Удар оказался настолько мощным, что иномарка буквально впечаталась в дерево. У нее сплющило багажник, стекла вылетели, а капот и крыша сильно деформировались. Части машины, отлетевшие при ударе, попали на соседнее авто «Санг Йонг Кайрон».

- В салоне автобуса находились три пассажира, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области. - К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

В ведомстве добавили, что водитель общественного транспорта потерял управление из-за непогоды.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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