В Ростове обнаружили труп молодого человека в запертой квартире

В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту загадочной смерти местного жителя. О происшествии стало известно 14 мая.В квартире на улице Жданова 28-летний парень проживал один. Родителей у молодого человека не было, только 80-летняя бабушка. Что произошло с ростовчанином, неизвестно. Его обнаружили мёртвым в одной из комнат. Как сообщил Rostov.ru собственный источник, квартира была заперта изнутри. Труп пролежал на полу несколько дней, прежде чем его нашли. На теле нет травм, признаков того, что парень наложил на себя руки, тоже нет.Тело парня отправили на экспертизу.