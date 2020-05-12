Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове обнаружили труп молодого человека в запертой квартире

В Ростове обнаружили труп молодого человека в запертой квартире
В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту загадочной смерти местного жителя. О происшествии стало известно 14 мая.

В квартире на улице Жданова 28-летний парень проживал один. Родителей у молодого человека не было, только 80-летняя бабушка. Что произошло с ростовчанином, неизвестно. Его обнаружили мёртвым в одной из комнат. Как сообщил Rostov.ru собственный источник, квартира была заперта изнутри. Труп пролежал на полу несколько дней, прежде чем его нашли. На теле нет травм, признаков того, что парень наложил на себя руки, тоже нет.

- По данному факту проводится проверка, - добавила помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - Причину смерти ростовчанина устанавливают.

Тело парня отправили на экспертизу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.