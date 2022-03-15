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В Новочеркасске мужчина и подросток пострадали в ДТП с двумя иномарками

В Новочеркасске мужчина и подросток пострадали в ДТП с двумя иномарками
В Новочеркасске произошла авария с двумя пострадавшими. ДТП случилось 16 марта около 22:30.

По предварительной информации, в тот вечер 43-летний водитель «Хендай Санта Фе» ехал по проспекту Платовскому. В районе дома № 146 он повернул налево, не уступив дорогу «Джили МК». От удара последнего отбросило на опору ЛЭП. Обе легковушки получили механические повреждения, но досталось больше всего «Джили». Столб впечатался прямо посреди капота, разбив лобовое стекло и погнув железный корпус.

- В результате ДТП пострадал 20-летний водитель иномарки, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его 17-летний пассажир получил разовую медпомощь.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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