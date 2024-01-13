В Новочеркасске канализационный нечистоты затопили дома

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В городе Новочеркасске после аварии на канализационном коллекторе дома затопило нечистотами. Фекальные река растеклись по улицам микрорайона Соцгородок и залили подвальные помещения.Утром 12 января в городе ввели режим ЧС. Его зону установили в границах улиц Привокзальной, Бердичевского, Машиностроителей, Мацоты и Гвардейской. По последним официальным данным, на месте работают более 100 человек и 15 единиц спецтехники. Ассенизаторские машины и насосы откачивают канализационные стоки с улиц.- Работы по очистке затопленных подвалов домов ведутся круглосуточно, - сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. - Для сбора замёрзших фекальных масс будут дополнительно привлечены погрузчики и КАМАЗы. Ликвидировать последствия аварии будем до полного вывоза стоков