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В Новочеркасске канализационный нечистоты затопили дома

В Новочеркасске канализационный нечистоты затопили дома
В городе Новочеркасске после аварии на канализационном коллекторе дома затопило нечистотами. Фекальные река растеклись по улицам микрорайона Соцгородок и залили подвальные помещения.

Утром 12 января в городе ввели режим ЧС. Его зону установили в границах улиц Привокзальной, Бердичевского, Машиностроителей, Мацоты и Гвардейской. По последним официальным данным, на месте работают более 100 человек и 15 единиц спецтехники. Ассенизаторские машины и насосы откачивают канализационные стоки с улиц.

- Работы по очистке затопленных подвалов домов ведутся круглосуточно, - сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. - Для сбора замёрзших фекальных масс будут дополнительно привлечены погрузчики и КАМАЗы. Ликвидировать последствия аварии будем до полного вывоза стоков

Фото: Правительство Ростовской области
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