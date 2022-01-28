Из-за аварии на коллекторе в Таганроге ввели режим ЧС

Фото: realnoevremya.ru.

В Таганроге из-за аварии на канализационном коллекторе ввели режим ЧС. Соответствующие документы глава городской администрации Михаил Солоницин подписал 28 января.В приморском городе проводят аварийно-ремонтные и другие неотложные работы. Особенно опасными считаются четыре участка. ЧС ввели на отрезке от дома № 357 на улице Чехова по улице Галицкого до пересечения с Поляковским шоссе. Аналогичная ситуация - в районе взлетно-посадочной полосы на территории ТАНТК имени Бериева в границах Таганрога.Также режим ЧС ввели у колодца на пересечении переулков 14-го Артиллерийского и Батайского, оттуда - по улице Железной до 3-го Артиллерийского и Железнодорожной. Работы ведутся и в районе колодца на 1-й Котельной и Максима Горького. Оттуда зона ЧС тянется по 1-й Котельной до Машиннного переулка и по улице Мало-Почтовой до колодца на 2-й Котельной.Отметим, в Таганроге не впервые происходят аварии на канализационном коллекторе. Летом 2021 года подобная ситуация была в створе на Поляковском шоссе. Тогда коммунальщики ликвидировали последствия, но, очевидно, этого недостаточно. Систему канализации нужно менять по всему городу, иначе провалы будут появляться каждый год и по несколько раз.