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Волгодонск продолжает утопать в фекальных реках

Волгодонск продолжает утопать в фекальных реках
Волгодонск продолжает утопать в фекальных реках. На этот раз коммунальная авария произошла в ночь на 25 февраля на улице Энтузиастов.

ЧП случилось в районе рынка «Мельница». Под мощным давлением канализационные стоки стали стекать из аварийного коллектора у дома № 27В. В настоящий момент река нечистот добралась до дома № 41.

Горожане вынуждены не только терпеть зловоние, но и рисковать здоровьем, пытаясь удержаться на замерзшем фекальном катке.

Возможно, авария произошла из-за внезапно ударивших морозов или работы по прокладке трубы на коллекторе.

Напомним, что аналогичная ситуация в районе рынка «Мельница» произошла в начале декабря 2020 года. Фекалии растеклись сразу по нескольким улицам: Черникова, Весенней и переулку Озерному. Тогда в городе из-за аварии объявили режим ЧС.

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