В Новочеркасске из горящей девятиэтажки эвакуировали 30 жильцов

В Новочеркасске 30 жильцов девятиэтажного дома эвакуировали из-за пожара, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 24 июня вечером.Хозяин квартиры на четвертом этаже выкурил сигарету и не затушил до конца окурок. От бычка загорелись вещи на площади не более трех квадратов.Прибывшие на вызов пожарные вывели из дома 30 жильцов и помогли пожилой супружеской паре выбраться из дымящегося жилища. Огонь потушили за несколько минут. В происшествии никто не пострадал.