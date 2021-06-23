Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске из горящей девятиэтажки эвакуировали 30 жильцов

В Новочеркасске из горящей девятиэтажки эвакуировали 30 жильцов
В Новочеркасске 30 жильцов девятиэтажного дома эвакуировали из-за пожара, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 24 июня вечером.

Хозяин квартиры на четвертом этаже выкурил сигарету и не затушил до конца окурок. От бычка загорелись вещи на площади не более трех квадратов.

Прибывшие на вызов пожарные вывели из дома 30 жильцов и помогли пожилой супружеской паре выбраться из дымящегося жилища. Огонь потушили за несколько минут. В происшествии никто не пострадал.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.