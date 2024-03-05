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В Новочеркасске дети устроили пожар в квартире и едва не погибли

В Новочеркасске дети устроили пожар в квартире и едва не погибли
В Новочеркасске на улице Ростовский выезд, 14 случилось ЧП. К 8:00 под окнами стояли четыре пожарные машины. Как выяснилось, в одной из квартир случилось возгорание.

На место сразу же вызвали сотрудников МЧС. Спасатели эвакуировали 30 человек, проживающих по соседству. За это время огонь охватил площадь 15 квадратных метров.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стала детская шалость. Три брата играли с зажигалкой и случайно подожгли вещи. Испугавшись, они спрятались под кровать. Мама пыталась отыскать сыновей, однако из-за густого дыма это сделать не удалось.

К счастью, в результате ЧП дети не пострадали. Спасатели успели вынести их из огня.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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