В Новочеркасске 9-летняя девочка застряла между отопительными трубами в школе

Ученица застряла между отопительными трубами в новочеркасской школе. Происшествие случилось днем 6 апреля, однако известно о нем стало только сейчас.Ученики младших классов школы № 31 на перемене бегали по коридорам. Когда дети наткнулись на трубы отопительной системы, то решили полазать по ним. У одной из учениц между трубами застряла нога. Выбраться самостоятельно школьница не смогла. Одноклассники позвали на помощь взрослых, но и их попытки не увенчались успехом. Обеспокоенные учителя вызвали бригаду спасателей.Прибывшие специалисты ГО и ЧС освободили девочку и оказали ей необходимую помощь. К счастью, госпитализация школьнице не понадобилась.