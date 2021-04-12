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В Новочеркасске 9-летняя девочка застряла между отопительными трубами в школе

В Новочеркасске 9-летняя девочка застряла между отопительными трубами в школе
Ученица застряла между отопительными трубами в новочеркасской школе. Происшествие случилось днем 6 апреля, однако известно о нем стало только сейчас.

Ученики младших классов школы № 31 на перемене бегали по коридорам. Когда дети наткнулись на трубы отопительной системы, то решили полазать по ним. У одной из учениц между трубами застряла нога. Выбраться самостоятельно школьница не смогла. Одноклассники позвали на помощь взрослых, но и их попытки не увенчались успехом. Обеспокоенные учителя вызвали бригаду спасателей.

Прибывшие специалисты ГО и ЧС освободили девочку и оказали ей необходимую помощь. К счастью, госпитализация школьнице не понадобилась.

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