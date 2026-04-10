Свыше 50 дронов сбили минувшей ночью над 10 районами Ростовской области

Система ПВО Ростовской области отразила ночную атаку. В ночь на 10 апреля над регионом было уничтожено более пяти десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По словам главы региона, массированной воздушной атаке подверглись 10 районов области: Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский и Обливский.В результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе, в селе Шептуховка, произошло незначительное повреждение – выбито остекление одного окна в частном доме. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. Жительница дома получит необходимую помощь для устранения последствий.