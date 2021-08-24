В морге Ростова матери погибшей уроженки Ставропольского края не отдают тело дочери
Мать погибшей в Ростове Валерии Полиевктовой не может похоронить дочь. Валерия Алексеевна рассказала Rostov.ru подробности трагедии в семье.
- Мне позвонили из полиции и сказали, что моя дочь в морге. Что с ней случилось и как она умерла, мне не говорят, - не сдерживая слез, рассказала Валерия Алексеевна. - В морге тело дочки тоже не отдают. Я даже не могу по-человечески проститься с ней.
Напомним, 41-летняя Валерия Полиевктова пропала 7 августа. Женщина перестала выходить на связь, и родственники стали переживать, что с ней могла приключиться беда, поэтому написали заявление в полицию. Спустя две недели родные узнали трагическую новость - Валерии больше нет. Что стало причиной скоропостижной смерти женщины, станет известно после экспертизы.
По словам матери Валерии, в Ростов семья Полиевктовых приехала из Ставропольского края несколько месяцев назад. Вместе с Валерией в донскую столицу приехали ее двое несовершеннолетних детей. Сейчас пенсионерка с внуками на руках срочно ищет деньги, чтобы похоронить дочь.