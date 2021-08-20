В Ростове-на-Дону без вести пропала 41-летняя женщина

В Ростове-на-Дону 41-летняя местная жительница пропала без вести. О местонахождении Валерии Полиевктовой нет информации уже почти три недели.Как рассказали волонтеры, занимающиеся поиском женщины, она пропала 7 августа. Куда пошла, не сказала, а связи с ней нет. Родственники переживают, что с ней могло что-то случиться, поэтому написали заявление в полицию и обратились к волонтерам, чтобы те оказали содействие в поисках.К работе подключились и СМИ. На вид Валерии - около 40 лет, у нее среднее телосложение, рост - 165-167 сантиметров, волосы рыжие кудрявые короткие.Если вы что-нибудь знаете о пропавшей, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.