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В Ростове-на-Дону без вести пропала 41-летняя женщина

В Ростове-на-Дону без вести пропала 41-летняя женщина
В Ростове-на-Дону 41-летняя местная жительница пропала без вести. О местонахождении Валерии Полиевктовой нет информации уже почти три недели.

Как рассказали волонтеры, занимающиеся поиском женщины, она пропала 7 августа. Куда пошла, не сказала, а связи с ней нет. Родственники переживают, что с ней могло что-то случиться, поэтому написали заявление в полицию и обратились к волонтерам, чтобы те оказали содействие в поисках.

К работе подключились и СМИ. На вид Валерии - около 40 лет, у нее среднее телосложение, рост - 165-167 сантиметров, волосы рыжие кудрявые короткие.

Если вы что-нибудь знаете о пропавшей, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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