В Мордовии дончанка обменяла у пенсионерки 140 тысяч рублей на билеты «банка приколов»

В отношении жительницы Ростовской области возбудили дело в Мордовии. Об этом 22 апреля сообщили в местном ГУ МВД. Она обвиняется в мошенничестве.В отдел полиции обратилась 85-летняя пенсионерка и рассказала о произошедшем. К ней на улице подошла незнакомка и, представившись соцработником, сказала, что женщине положена выплата в размере 1 500 рублей. Пенсионерка пригласила её в дом, где подозреваемая дала ей купюру в пять тысяч рублей. Отдавая сдачу, хозяйка достала все свои наличные деньги — 140 тысяч рублей. Увидев такую сумму, «соцработник» предложила обменять купюры на более крупные. Покончив со своей махинацией, незнакомка ушла. Когда потерпевшая стала проверять деньги, оказалось, что это билеты банка приколов «5 000 дублей».В этот же день от рук мошенницы пострадал 74-летняя пенсионерка. У неё таким же образом похитили 3 500 рублей. Вскоре злоумышленницу нашли. Ею оказалась жительница города Гуково Ростовской области. В отношении неё возбудили дело по статье «Мошенничество». Причинённый ущерб она возместила. Дело направлено в суд.