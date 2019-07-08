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В МЧС назвали предварительную причину пожара в Ростовском музыкальном театре

В МЧС назвали предварительную причину пожара в Ростовском музыкальном театре
Стала известная предварительная причина пожара в Ростовском музыкальном театре. Об обстоятельствах происшествия рассказали в пресс-службе донского ГУ МЧС.

Крыша здания загорелась около 17 часов 9 июля. На локализацию возгорания ушло около двух часов. С огнём боролись 131 пожарный и 33 единицы техники. Ещё через полчаса, примерно в 19:30, пламя потушили. Площадь горения составила 350 квадратных метров.

На следующий день, 10 июля, в МЧС назвали предварительную причину пожара. Возможно, это нарушение правил безопасности при проведении огневых работ.

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