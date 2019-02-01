Бесхозная постройка сгорела во время крупного пожара в Ростовской области



В посёлке Синегорский Белокалитвинского района произошёл крупный пожар в бесхозной постройке. Одноэтажное здание на улице Садовая загорелось 2 февраля около 20:30.



К моменту прибытия спасателей площадь возгорания составила 49 квадратных метров. С огнём боролись пять пожарных и две единицы техники.



- Во время происшествия ни один человек не пострадал, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Пламя удалось потушить примерно за 15 минут. Причину происшествия устанавливают специалисты.