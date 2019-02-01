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Бесхозная постройка сгорела во время крупного пожара в Ростовской области

Бесхозная постройка сгорела во время крупного пожара в Ростовской области
В посёлке Синегорский Белокалитвинского района произошёл крупный пожар в бесхозной постройке. Одноэтажное здание на улице Садовая загорелось 2 февраля около 20:30.

К моменту прибытия спасателей площадь возгорания составила 49 квадратных метров. С огнём боролись пять пожарных и две единицы техники.

- Во время происшествия ни один человек не пострадал, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пламя удалось потушить примерно за 15 минут. Причину происшествия устанавливают специалисты.

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