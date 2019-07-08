Появились фотографии последствий возгорания ростовского музтеатра



В сети появились фотографии музыкального театра после ликвидации пожара на крыше здания. Спасатели боролись с огнем на протяжении почти двух часов.



Пламя начало распространяться по крыше театра на Большой Садовой 9 июля около 17 часов. К ликвидации возгорания были привлечены 120 сотрудников и 30 единиц техники. Во время работы пожарных главную улицу города перекрыли.



Около 19 часов спасателям удалось локализовать очаг возгорания. Ликвидация пожара пролилась еще почти полчаса. В результате огонь успел охватить значительный участок крыши. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

