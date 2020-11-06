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В массовом ДТП в Ростовской области пострадали два человека

В массовом ДТП в Ростовской области пострадали два человека
В Каменске-Шахтинском два человека пострадали в массовом ДТП. Происшествие случилось вечером 9 ноября на улице Ворошилова.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Опеля Вектра» в районе дома № 153 проехал на красный свет. Он врезался в автомобиль «Опель Астра» под управлением 26-летнего мужчины. От удара иномарку нарушителя отбросило на машины «Шевроле Авео» и «Лада Приора».

- В результате ДТП госпитализировали пострадавших водителя «Опеля Астры» и 24-летнюю женщину-пассажира «Опеля Вектра», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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