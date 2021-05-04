В массовом ДТП с фурами под Ростовом погиб 36-летний мужчина

На трассе М-4 «Дон» в массовом ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Трагедия произошла около шести часов вечера 11 мая.По предварительным данным, 51-летний водитель тягача «Скания» наехал на остановившуюся «Ладу Приору». Отечественная легковушка смялась в гармошку от столкновения с другой стороны с фурой «Мерседес Актрос».Судя по кадрам с места аварии, у легковой машины не осталось живого места. Отечественное авто буквально превратилось в груду металла после того, как его сдавили два грузовых автомобиля.