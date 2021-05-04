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В массовом ДТП с фурами под Ростовом погиб 36-летний мужчина

В массовом ДТП с фурами под Ростовом погиб 36-летний мужчина
На трассе М-4 «Дон» в массовом ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Трагедия произошла около шести часов вечера 11 мая.

По предварительным данным, 51-летний водитель тягача «Скания» наехал на остановившуюся «Ладу Приору». Отечественная легковушка смялась в гармошку от столкновения с другой стороны с фурой «Мерседес Актрос».

- В результате ДТП погиб 36-летний пассажир «Приоры», остальные два пассажира, мужчины 33 и 34 лет, а также 35-летний водитель легковушки получили травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Судя по кадрам с места аварии, у легковой машины не осталось живого места. Отечественное авто буквально превратилось в груду металла после того, как его сдавили два грузовых автомобиля.

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