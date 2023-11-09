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В массовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадала женщина

В массовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадала женщина
В Ростовской области произошло массовое ДТП, в котором пострадала женщина. Авария случилась около полудня 8 ноября.

Водитель «Тойоты» двигался по трассе Ростов - Ставрополь. Неподалеку от станицы Кагальницкой он пошел на обгон в запрещенном месте. Автомобилист не успел вернуться на свою полосу и врезался в «Ниссан Кашкай». Через мгновение следом его протаранила «Лада Приора».

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 59-летнюю пассажирку «Тойоты» с травмами доставили в больницу.

Остальные участники ДТП от медицинской помощи отказались.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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