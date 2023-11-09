В массовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадала женщина

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области произошло массовое ДТП, в котором пострадала женщина. Авария случилась около полудня 8 ноября.Водитель «Тойоты» двигался по трассе Ростов - Ставрополь. Неподалеку от станицы Кагальницкой он пошел на обгон в запрещенном месте. Автомобилист не успел вернуться на свою полосу и врезался в «Ниссан Кашкай». Через мгновение следом его протаранила «Лада Приора».Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 59-летнюю пассажирку «Тойоты» с травмами доставили в больницу.Остальные участники ДТП от медицинской помощи отказались.