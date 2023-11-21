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В массовой аварии в Ростове пострадали три человека

В массовой аварии в Ростове пострадали три человека
В Ростове-на-Дону 20 ноября на улице Армянской произошла массовая авария с тремя пострадавшими.

По данным УГИБДД по Ростовской области, с управлением не справился 19-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис». Он вылетел на «встречку» и врезался в «Хендай Верну» под управлением 27-летнего водителя. «Хендай Верну» отбросило из-за удара, и он столкнулся с «Ниссаном Кашкай», за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате аварии в больницу с травмами отправлены водитель «Хендай Соляриса», а также водитель и 22-летняя пассажирка «Хендай Верны».
УГИБДД по Ростовской области.
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