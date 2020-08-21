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В Батайской колонии пострадал заключенный

В Батайской колонии пострадал заключенный
В Батайской колонии во время работ на крыше пострадал осужденный. Происшествие случилось 20 августа в ИК №15 на улице Максима Горького. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свои источник.

По информации портала, 50-летний зек залез на кровлю цеха и собирался приступить к ремонтным работам. Одно из перекрытий не выдержало его вес и заключенный упал на землю. Он травмировался и под конвоем был доставлен в больницу.

В медицинском учреждении ему поставили диагноз «Ушиб грудной клетки».

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