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В больнице скончался 15-летний школьник, получивший удар током на крыше зерновоза в Азове

В больнице скончался 15-летний школьник, получивший удар током на крыше зерновоза в Азове
На Дону подросток, которого ударило током на крыше зерновоза, скончался. Мальчик умер 11 июня, так и не придя в сознание, сообщил DonDay.ru.

ЧП случилось 6 июня на ж/д станции Азова. В тот день подросток забрался на крышу грузового поезда. Между ним и проводом образовалась электрическая дуга. Подростка ударило разрядом тока в 27 тысяч вольт. Школьник упал на землю. Очевидцы сразу вызвали на место бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики госпитализировали мальчика. Оказалось, что он получил ожоги 4-й степени и поражение 64% тела. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти пострадавшего не удалось.

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