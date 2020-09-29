В Каменске-Шахтинском сгорел двухэтажный дом: видео

В Каменске-Шахтинском сгорел двухэтажный дом. Происшествие случилось вечером 30 сентября на пересечении улицы Горького с Астаховским переулком.На кадрах видно, как полыхает строение. Языки пламени окутали весь дом и освещают несколько кварталов. Спасатели тушат строение, а несколько зевак наблюдают за происходящим со стороны.Через два часа, около 23.00, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. К счастью, обошлось без жертв. На месте ЧП до сир пор работают 16 спасателей и четыре единицы техники.