В Каменске парень на «Гранте» сбил пенсионерку

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области 21-летний парень сбил бабушку на «зебре». ДТП случилось 6 февраля около 9:00.По предварительной информации, водитель «Лады Приоры» ехал по проспекту Карла Маркса. В районе дома № 51 на проезжую часть вышла пожилая женщина. Она переходила дорогу по «зебре». Водитель не успел вовремя притормозить и на полном ходу сбил пенсионерку.— В результате ДТП 73-летняя женщина получила травмы, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Ее с травмами доставили в больницу.