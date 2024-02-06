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В Каменске парень на «Гранте» сбил пенсионерку

В Каменске парень на «Гранте» сбил пенсионерку
В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области 21-летний парень сбил бабушку на «зебре». ДТП случилось 6 февраля около 9:00.

По предварительной информации, водитель «Лады Приоры» ехал по проспекту Карла Маркса. В районе дома № 51 на проезжую часть вышла пожилая женщина. Она переходила дорогу по «зебре». Водитель не успел вовремя притормозить и на полном ходу сбил пенсионерку.

— В результате ДТП 73-летняя женщина получила травмы, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Ее с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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