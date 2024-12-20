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В хуторе Ростовской области случился пожар из-за неисправной стиральной машины

В хуторе Ростовской области случился пожар из-за неисправной стиральной машины
В хуторе Новозолотовка Ростовской области произошел пожар из-за неисправной стиральной машины. Инцидент случился 20 декабря. 

Квартира на первом этаже многоэтажки по улице Манежной начала заполняться дымом. По предварительным данным, хозяева включили стиральную машину и ушли из дома. В какой-то момент техника загорелась. Соседи вызвали спасателей. Площадь пожара составляла пять квадратных метров.

Во время ликвидации возгорания нескольких жильцов многоэтажки пришлось эвакуировать.

Жителям рекомендуют не оставлять без присмотра электроприборы и перед уходом из дома выключать из розеток всю технику.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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