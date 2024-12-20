В хуторе Ростовской области случился пожар из-за неисправной стиральной машины

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В хуторе Новозолотовка Ростовской области произошел пожар из-за неисправной стиральной машины. Инцидент случился 20 декабря.Квартира на первом этаже многоэтажки по улице Манежной начала заполняться дымом. По предварительным данным, хозяева включили стиральную машину и ушли из дома. В какой-то момент техника загорелась. Соседи вызвали спасателей. Площадь пожара составляла пять квадратных метров.Во время ликвидации возгорания нескольких жильцов многоэтажки пришлось эвакуировать.Жителям рекомендуют не оставлять без присмотра электроприборы и перед уходом из дома выключать из розеток всю технику.