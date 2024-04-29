В Ростовской области произошел пожар в квартире

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Цимлянском районе Ростовской области случился пожар. Загорелась одна из квартир в доме № 2 на улице Манежной поселка Юловского.Днем 28 апреля хозяйка жилья поставила стираться вещи и легла спать. В какой-то момент техника загорелась. Соседи почувствовали гари и вызвали спасателей. На место направили пять человек на двух автоцистернах.К их прибытию стиральная машина сгорела, а дым заполонил все помещение. Пожарные помогли 37-летней женщине выбраться из дома. К счастью, она не пострадала.— Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.