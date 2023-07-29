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В Гуково произошла авария с тремя пострадавшими

В Гуково произошла авария с тремя пострадавшими
В Гуково случилось ДТП с тремя пострадавшими. Авария произошла вечером 28 июля.

Около 18 часов 48-летний мужчина за рулем «Тагаза» двигался по улице Колодезной. Когда он проезжал дом № 1, то не справился с управлением. На мокром после дождя асфальте легковушку выбросило на «встречку». Там машина врезалась в «ВАЗ-21140». Удар был настолько мощным, что один из автомобилей вылетел в кювет.

- В результате ДТП травмы различной степени получили 45-летний водитель ВАЗа и его пассажиры в возрасте 45 и 43 лет, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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