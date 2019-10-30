Появилось видео с места ДТП с тремя пострадавшими в Ростовской области: видео



Появилась запись с места ДТП с тремя пострадавшими в Волгодонске Ростовской области. Авария произошла около 20 часов 31 октября на мосту.

Автомобилем «Рено Сандеро» управляла 24-летняя девушка. По предварительным данным, она не справилась с управлением и выскочила на встречную полосу. Там она врезалась в «Мазду» под управлением 28-летнего парня. От удара машина девушки отлетела в сторону, перевернулась и врезалась в «Рено Логан», за рулём которого был 33-летний автомобилист.



Мост, на котором произошло ДТП, перекрыли. На месте работали сотрудники спецслужб. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, автоледи, а также водитель и 28-летняя пассажирка «Мазды» получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

