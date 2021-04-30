В Ростовской области сгорела бесхозная постройка. Происшествие случилось 4 мая около 17:00 в селе Кагальник Азовского района.Жители улицы Пролетарской начали замечать запах дыма, который стремительно распространялся на соседние улицы.Обеспокоенные люди сразу же вызвали на помощь пожарных.Огонь охватил 50 квадратных метров и полыхал около получаса. Когда спасателям удалось потушить здание и войти вовнутрь, то они обнаружили, что там никого нет. К счастью, никто не пострадал.По информации ГУ МЧС Ростовской области, для тушения пожара привлекали семь человек личного состава и две единицы техники.