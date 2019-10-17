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В Екатеринбурге мужчина из Ростовской области во время ограбления банка застрелил посетителя

В Екатеринбурге мужчина из Ростовской области во время ограбления банка застрелил посетителя
Житель Ростовской области застрелил мужчину в Екатеринбурге. Злоумышленник во время ограбления банка «Открытие» убил одного из посетителей. Случай произошёл утром 18 октября в филиале на улице Малышева.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, мужчина вошёл в здание банка, держа в руках оружие. Предположительно, это был обрез двухствольного ружья. Направив его на сотрудников банка, он стал требовать отдать ему деньги.

Чтобы правоохранители не смогли его опознать, мужчина выстрелил по камере видеонаблюдения. Один из посетителей банка попытался его обезвредить, но получил огнестрельное ранение. Оно оказалось слишком серьёзным, и пострадавший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник попытался скрыться, но его поймали другие клиенты. Они передали его охранникам, а те, в свою очереди, - сотрудникам полиции. По словам сотрудников банка «Открытие», сейчас в здании работают следователи. Родственники погибшего получат материальную помощь от кредитной организации.

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