- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, - сообщил губернатор.

Фото: Дондей

В двух муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА. Об этом проинформировал глава донского региона Юрий Слюсарь.Силы ПВО перехватывали дроны на протяжении ночи 18 января. Летательные аппараты были уничтожены в Милютинском районе и городе Каменске-Шахтинском. В Минобороны РФ уточнили, что была отражена атака шести беспилотников.Отметим, что на данный момент в регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Жителям рекомендуют сохранять бдительность.