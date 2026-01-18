В двух муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА
В двух муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА. Об этом проинформировал глава донского региона Юрий Слюсарь.
Силы ПВО перехватывали дроны на протяжении ночи 18 января. Летательные аппараты были уничтожены в Милютинском районе и городе Каменске-Шахтинском. В Минобороны РФ уточнили, что была отражена атака шести беспилотников.
Отметим, что на данный момент в регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Жителям рекомендуют сохранять бдительность.