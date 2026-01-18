Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В двух муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА

В двух муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА
В двух муниципалитетах Ростовской области сбили БПЛА. Об этом проинформировал глава донского региона Юрий Слюсарь.

Силы ПВО перехватывали дроны на протяжении ночи 18 января. Летательные аппараты были уничтожены в Милютинском районе и городе Каменске-Шахтинском. В Минобороны РФ уточнили, что была отражена атака шести беспилотников.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, - сообщил губернатор.


Отметим, что на данный момент в регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Жителям рекомендуют сохранять бдительность.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.