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В ДТП в Новочеркасске с авто военной медслужбы пострадала 6-летняя девочка

В ДТП в Новочеркасске с авто военной медслужбы пострадала 6-летняя девочка
В ДТП в Новочеркасске с авто военной медслужбы пострадала 6-летняя девочка. Об этом сообщило УГИБДД по Ростовской области 26 декабря.

По предварительным данным, водитель «Лады Весты», проезжая по Харьковскому шоссе в районе дома № 36, выехал налево и врезался в «Ладу Гранту». Последнюю легковушку отбросило на военный УАЗ. На дороге образовался небольшой затор.

- В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила 6-летняя пассажирка «Лады Весты», - добавили в ведомстве.

Травмы также получила 44-летняя пассажирка УАЗа. Ей на месте была оказана разовая скорая помощь.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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