Фото: УГИБДД по Ростовской области

В ДТП в Новочеркасске с авто военной медслужбы пострадала 6-летняя девочка. Об этом сообщило УГИБДД по Ростовской области 26 декабря.По предварительным данным, водитель «Лады Весты», проезжая по Харьковскому шоссе в районе дома № 36, выехал налево и врезался в «Ладу Гранту». Последнюю легковушку отбросило на военный УАЗ. На дороге образовался небольшой затор.- В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила 6-летняя пассажирка «Лады Весты», - добавили в ведомстве.Травмы также получила 44-летняя пассажирка УАЗа. Ей на месте была оказана разовая скорая помощь.