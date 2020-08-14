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В ДТП с грузовиком под Сальском пострадали четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП с грузовиком под Сальском пострадали четыре человека, в том числе двое детей
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Волгоград - Сальск. Авария произошла 17 августа на 150-м километре автодороги.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 47-летняя женщина за рулем «Митсубиси ASX» при обгоне на трассе врезалась в «ГАЗель-2834». Иномарка вылетела с дороги и перевернулась.

- В результате аварии пострадали водитель и три пассажира иномарки: 28-летняя девушка, 14-летний подросток и 2-летняя девочка, - добавили в ведомстве.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

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