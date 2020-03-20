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На подъезде к Новочеркасску в ДТП с несколькими машинами погиб 20-летний водитель

На подъезде к Новочеркасску в ДТП с несколькими машинами погиб 20-летний водитель
На Южном подъезде к Новочеркасску в ДТП погиб молодой водитель. Авария произошла около 22 часов 22 марта.

По предварительным данным, 20-летний водитель «ВАЗ-2109» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Опелем Корса». Затем отечественная легковушка врезалась во встречный грузовик с песком.
- В результате ДТП водитель «девятки» погиб на месте, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
Управлявшая иномаркой 47-летняя женщина и 47-летний водитель грузовика не пострадали.

По словам очевидцев происшествия, водитель ВАЗа ехал со скоростью порядка 140 км/ч. По факту аварии начата проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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