На подъезде к Новочеркасску в ДТП с несколькими машинами погиб 20-летний водитель



На Южном подъезде к Новочеркасску в ДТП погиб молодой водитель. Авария произошла около 22 часов 22 марта.



По предварительным данным, 20-летний водитель «ВАЗ-2109» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Опелем Корса». Затем отечественная легковушка врезалась во встречный грузовик с песком.

- В результате ДТП водитель «девятки» погиб на месте, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Управлявшая иномаркой 47-летняя женщина и 47-летний водитель грузовика не пострадали.



По словам очевидцев происшествия, водитель ВАЗа ехал со скоростью порядка 140 км/ч. По факту аварии начата проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося.



