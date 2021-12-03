В ДТП под Ростовом пострадал 21-летний автомобилист

Фото: соцсети.

Под Ростовом 21-летний парень пострадал в аварии с грузовиком. Авария произошла 4 декабря около 14:30.По предварительной информации, водитель иномарки «Мазда 6» ехал по Западному подъезду к городу. В районе 1-го километра он оказался слишком близко к попутному КамАЗу и не успел вовремя остановиться. Легковушка на скорости врезалась в многотоннажную машину.- В ДТП пострадал 21-летний автомобилист, находившийся за рулем иномарки, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его доставили в медучреждение.