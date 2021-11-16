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Под Ростовом 37-летний водитель иномарки пострадал в массовом ДТП

Под Ростовом 37-летний водитель иномарки пострадал в массовом ДТП
Под Ростовом произошла массовая авария с пострадавшим. ДТП случилось утром 18 ноября на Южном подъезде к городу.

По предварительной информации, 37-летний водитель «Дэу Нексии» ехал по Восточному шоссе в сторону Ростова. В районе 5-го километра он начал перестраиваться и врезался в попутный «Фольксваген Пассат СС». От удара «Дэу» отбросило на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с «Киа Рио», а затем - на «Тойоту РАВ-4».

Легковушка после нескольких ударов превратилась в груду металлолома. Лобовое стекло покрылось трещинами, часть капота сильно измята, а «внутренности» иномарки буквально рассыпались по асфальту. Другие машины, участвовавшие в аварии, получили меньше механических повреждений.

- Водитель «Дэу» получил травмы и был доставлен в медучреждение, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.

Из-за массовой аварии на автодороге образовалась многокилометровая пробка. Машины двигались со скоростью 3-5 километров в час. По данным «Яндекс.Карт», затор остался до сих пор. Вероятно, специалисты все еще ликвидируют последствия ДТП.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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