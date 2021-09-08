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Под Ростовом 20-летний парень на иномарке пострадал в массовом ДТП

Под Ростовом 20-летний парень на иномарке пострадал в массовом ДТП
Под Ростовом 20-летний водитель «Хендай Акцент» пострадал в массовой аварии. ДТП случилось утром 10 сентября недалеко от аэропорта Платов.

По предварительной информации, автомобилист на «Акценте» ехал по автодороге М-4 «Дон» из поселка Щепкина в сторону Ростова. Он оказался слишком близко к попутному «ВАЗ-2110» и столкнулся с ним. По инерции иномарку отбросило на встречные «Джили Эмгранд ФЕ-1», а затем — на люксовый «Лексус RX-350».

— В результате аварии пострадал 20-летний водитель «Хендай Акцент», — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
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