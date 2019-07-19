В ДТП на Сарьяна в Ростове пострадала 5-летняя девочка



Стало известно, что в ДТП на Сарьяна в Ростове пострадал ребёнок. Авария произошла около 15 часов 22 июля в районе дома № 86.



По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, за рулём «ВАЗ-2110» сидел 42-летний мужчина. Предварительно, он не справился с управлением и вылетел на выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Хёндай Акцент», принадлежащим 37-летнему водителю.



В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пятилетняя пассажирка «ВАЗа». Она сидела на переднем сидении рядом с отцом и не была пристёгнута. С травмами малышку доставили в больницу.