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В ДТП на Сарьяна в Ростове пострадала 5-летняя девочка

В ДТП на Сарьяна в Ростове пострадала 5-летняя девочка
Стало известно, что в ДТП на Сарьяна в Ростове пострадал ребёнок. Авария произошла около 15 часов 22 июля в районе дома № 86.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, за рулём «ВАЗ-2110» сидел 42-летний мужчина. Предварительно, он не справился с управлением и вылетел на выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Хёндай Акцент», принадлежащим 37-летнему водителю.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пятилетняя пассажирка «ВАЗа». Она сидела на переднем сидении рядом с отцом и не была пристёгнута. С травмами малышку доставили в больницу.

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