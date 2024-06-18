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В ДТП на М-4 «Дон» пострадала 29-летняя девушка

В ДТП на М-4 «Дон» пострадала 29-летняя девушка
В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» автомобиль «Хендай Генезис» столкнулся с фурой. ДТП случилось 17 июня под городом Павловском.

Примерно в 8:30 водитель люксового автомобиля проезжал мимо села Русская Буйловка. В пути 35-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию с грузовиком «Мерседес», который двигался впереди него. Легковой автомобиль протаранил полуприцеп грузовика, оказавшись под ним. У «Хендай» оторвало передний бампер и капот.

По информации ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП 29-летняя девушка получила травмы. Пострадавшую отвезли в больницу.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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