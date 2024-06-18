В ДТП на М-4 «Дон» пострадала 29-летняя девушка

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» автомобиль «Хендай Генезис» столкнулся с фурой. ДТП случилось 17 июня под городом Павловском.Примерно в 8:30 водитель люксового автомобиля проезжал мимо села Русская Буйловка. В пути 35-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию с грузовиком «Мерседес», который двигался впереди него. Легковой автомобиль протаранил полуприцеп грузовика, оказавшись под ним. У «Хендай» оторвало передний бампер и капот.По информации ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП 29-летняя девушка получила травмы. Пострадавшую отвезли в больницу.