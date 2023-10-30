В ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадала пассажирка автомобиля
На трассе М-4 «Дон» 29 октября произошла авария, в которой пострадала женщина. ДТП случилось на территории Рамонского района Воронежской области.
По предварительной информации, 31-летний водитель «Дэу Нексии» ехал со стороны Ростовской области. В районе села Новоживотинное автомобилист не заметил грузовик марки «Вольво», стоящий перед ним. Легковушка врезалась в полуприцеп. Передняя часть автомобиля серьезно деформировалась.
В аварии получила травмы 36-летняя пассажирка «Дэу Нексии». Женщину доставили в больницу.