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В ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадала пассажирка автомобиля

В ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадала пассажирка автомобиля
На трассе М-4 «Дон» 29 октября произошла авария, в которой пострадала женщина. ДТП случилось на территории Рамонского района Воронежской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель «Дэу Нексии» ехал со стороны Ростовской области. В районе села Новоживотинное автомобилист не заметил грузовик марки «Вольво», стоящий перед ним. Легковушка врезалась в полуприцеп. Передняя часть автомобиля серьезно деформировалась.

В аварии получила травмы 36-летняя пассажирка «Дэу Нексии». Женщину доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области.
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