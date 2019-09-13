На Левенцовке в Ростове более шести часов горел полигон ТБО



В Ростове в микрорайоне Левенцовском потушили пожар на небольшом участке полигона ТБО. Свалка горела более шести часов. Возгорание произошло в День города, 14 сентября, около 19.00.



– Вот вам праздничный фейерверк, ростовчане! – иронизировали в социальных сетях жители Левенцовского.



Мусор тлел до часа ночи. Задыхающиеся от неприятного запаха ростовчане не раз звонили спасателям. Через некоторое время пожар начали тушить с вертолета сотрудники ТБО.



– Силы и средства МЧС не привлекались, – отметили в донском главке МЧС России.