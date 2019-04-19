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В донской столице в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист

В донской столице в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист
В Ростове-на-Дону водитель мотоцикла спровоцировал ДТП с «Хондой Цивик». В результате дорожно-транспортного происшествия байкера госпитализировали. Соответствующую информацию сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По официальным данным, вечером 19 апреля 39-летний мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», двигался по улице Мичуринской. Возле дома № 110 он не рассчитал дистанцию и врезался в «Хонду Цивик», которая ехала впереди него и притормозила.

От удара водитель «байка» не удержал свой транспорт, упал на бок и «прочесал» несколько метров по асфальту.

На место приехала бригада скорой помощи. Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу.

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